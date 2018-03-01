В Минсоцполитики придумали, как за счет ЕСВ направить в ПФУ дополнительные 5 млрд грн в год

“В случае поддержки народными депутаты предложенной нами регрессивной шкалы отчислений ЕСВ, Пенсионный фонд получит дополнительно 5 млрд гривен в год”, — сказал он.

Отмечается, что сейчас предел, с которой снимается ЕСВ по ставке в 22% ограничен 15 минимальными зарплатами — 55,8 тысяч гривен. А разработанная регрессивная шкала будет касаться всей суммы зарплаты.

“Мы разработали регрессивную шкалу, которая позволит отчислять социальные взносы со всей суммы зарплаты. Конечно было бы здорово, если бы отчислялись все 22%, скажем, с 7 миллионов, но это может привести к сокращению размера зарплаты. Поэтому мы и разработали механизм, который позволит проводить отчисления таким образом, что сумма, с которой отчисляется ЕСВ, будет расти, а процент снижаться”, - уточнил Рева.

Добавим, сейчас в Украине насчитывается 60 тысяч человек, размер месячных зарплат которых превышает 55,8 тысяч гривен, при этом среди них есть и те, кто получает от одного до нескольких миллионов гривен. Это, в основном топ-менеджеры, как негосударственных, так и государственных компаний, например, “Нафтогаза”.

Напомним, ДФС оштрафовала главу НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа компании оформлять и оплачивать природный газ, который “Газпром” поставлял на неподконтрольные территории Донбасса.