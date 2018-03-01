У Мінсоцполітики придумали, як завдяки ЄСВ спрямувати до ПФУ додаткові 5 млрд грн на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністерство соціальної політики розробило законопроект, який передбачає введення регресивної шкали сплати єдиного соціального внеску для тих, чиї зарплати нараховуються мільйонами гривень на місяць. Якщо цей законопроект буде прийнято, Пенсійний фонд отримає додатково 5 мільярдів гривень на рік. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
“У разі підтримки народними депутати запропонованої нами регресивної шкали відрахувань ЄСВ, Пенсійний фонд отримає додатково 5 мільярдів гривень на рік”, — сказав він.
Зазначається, що зараз межа, з якої знімається ЄСВ за ставкою у 22% обмежена 15 мінімальними зарплатами — 55,8 тисяч гривень. А розроблена регресивна шкала стосуватиметься усієї суми зарплати.
“Ми розробили регресивну шкалу, яка дозволить відраховувати соціальні внески з усієї суми зарплати. Звісно було б здорово, якби відраховувались усі 22%, скажімо, з 7 мільйонів, але це може привести до скорочення розміру зарплати. Тому ми й розробили механізм, що дозволить проводити відрахування таким чином, що сума, з якої відраховується ЄСВ, буде рости, а відсоток знижуватись”, — уточнив Рева.
Додамо, наразі в Україні налічується 60 тисяч осіб, розмір місячних зарплат котрих перевищує 55,8 тисяч гривень, при цьому, серед них є й ті, хто отримує від одного до декількох мільйонів гривень. Це, здебільшого топ-менеджери, як недержавних, так і державних компаній, наприклад, “Нафтогазу”.
Нагадаємо, ДФс оштрафувала голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва на 7 та 1,3 млрд грн через відмову компанії оформлювати та оплачувати природний газ, який “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донбасу.