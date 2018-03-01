У Мінсоцполітики придумали, як завдяки ЄСВ спрямувати до ПФУ додаткові 5 млрд грн на рік

КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністерство соціальної політики розробило законопроект, який передбачає введення регресивної шкали сплати єдиного соціального внеску для тих, чиї зарплати нараховуються мільйонами гривень на місяць. Якщо цей законопроект буде прийнято, Пенсійний фонд отримає додатково 5 мільярдів гривень на рік. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.