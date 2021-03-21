В Минске задержан лидер белорусских социал-демократов Игорь Борисов

После спорных президентских выборов в Беларусь 9 августа во стране продолжаются протесты против Александра Лукашенко. Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, был официально объявлен ЦИК страны победителем на выборах, набрав более 80 процентов голосов. Этот результат оппозиция и многие белорусы назвали сфальсифицированным.

Как сообщалось, в октябре Евросоюз ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии в отношении участников протестов. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. 17 декабря Совет ЕС одобрил последующее расширение санкций против режима Лукашенко — визовые и имущественные запрета на еще 29 физических лиц, а также впервые — против целого ряда предприятий. 25 февраля 2021 года Совет ЕС продлил санкции против белорусских чиновников на год.