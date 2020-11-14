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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 98368 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102724 просмотра

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В Минске суд отправил под стражу представительницу Тихановской

В Минске суд отправил под стражу представительницу Тихановской

Киев  •  УНН

 • 13980 просмотра

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Минске суд отправил под стражу члена основного состава Координационного совета, представителя Светланы Тихановской по делам молодежи Алану Гебремариам, передает УНН со ссылкой сообщение КС в Telegram-канале.

“Сегодня, 14 ноября, члену основного состава КС, Алане Гебремариам, выбрали меру пресечения — 2 месяца под стражей. Пока она находится в статусе подозреваемой по статье 342 ч.1 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти — Ред.). Алана Гебремариам никогда не участвовала в организации действий, нарушающих общественный порядок и действовала лишь в рамках закона”, — говорится в сообщении.

О задержании Аланы Гебремариам стало известно 12 ноября. В квартире девушки силовики провели обыск. В четверг правозащитники также сообщили, что силовики пришли еще к десятку студентов.

В Координационном совете призвали немедленно освободить Алану Гебремарим из-под стражи, прекратить уголовное преследование в отношении нее, а также освободить всех задержанных студентов и прекратить любые политические преследования против них.

Как сообщал УНН, Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию за захват власти Лукашенко.

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