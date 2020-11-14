В Минске суд отправил под стражу представительницу Тихановской
Киев • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Минске суд отправил под стражу члена основного состава Координационного совета, представителя Светланы Тихановской по делам молодежи Алану Гебремариам, передает УНН со ссылкой сообщение КС в Telegram-канале.
“Сегодня, 14 ноября, члену основного состава КС, Алане Гебремариам, выбрали меру пресечения — 2 месяца под стражей. Пока она находится в статусе подозреваемой по статье 342 ч.1 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти — Ред.). Алана Гебремариам никогда не участвовала в организации действий, нарушающих общественный порядок и действовала лишь в рамках закона”, — говорится в сообщении.
О задержании Аланы Гебремариам стало известно 12 ноября. В квартире девушки силовики провели обыск. В четверг правозащитники также сообщили, что силовики пришли еще к десятку студентов.
В Координационном совете призвали немедленно освободить Алану Гебремарим из-под стражи, прекратить уголовное преследование в отношении нее, а также освободить всех задержанных студентов и прекратить любые политические преследования против них.
Как сообщал УНН, Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию за захват власти Лукашенко.