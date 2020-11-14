У Мінську суд відправив під варту представницю Тіхановської
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Мінську суд відправив під варту члена основного складу Координаційної ради, представника Світлани Тіхановської у справах молоді Алану Гебремаріам, передає УНН з посиланням повідомлення КС в Telegram-каналі.
“Сьогодні, 14 листопада, члену основного складу КС, Алана Гебремаріам, обрали запобіжний захід — 2 місяці під вартою. Поки вона знаходиться в статусі підозрюваної за статтею 342 ч.1 Кримінального кодексу України (Організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов’язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади — Ред.). Алана Гебремаріам ніколи не брала участь в організації дій, що порушують громадський порядок і діяла лише в рамках закону”, — йдеться в повідомленні.
Про затримання Алани Гебремаріам стало відомо 12 листопада. У квартирі дівчини силовики провели обшук. У четвер правозахисники також повідомили, що силовики прийшли ще до десятка студентів.
В Координаційній раді закликали негайно звільнити Алану Гебремаріам з-під варти, припинити кримінальне переслідування щодо неї, а також звільнити всіх затриманих студентів і припинити будь-які політичні переслідування проти них.
Як повідомляв УНН, Тіхановська оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенко.