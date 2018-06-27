В Минске началась встреча рабочих подгрупп по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter, передает УНН.
“В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня, 27 июня, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске попытаются договориться о перемирии на Донбассе.
В #Минск'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/r1GI0z6oZf— МИД Беларуси (@BelarusMID) 27 июня 2018 г.