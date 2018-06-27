У Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter, передає УНН.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 27 червня, під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську спробують домовитися про перемир'я на Донбасі.
В # Мінськ Ті проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході # Україна pic.twitter.com/r1GI0z6oZf- МЗС Білорусі (@BelarusMID) 27 червня 2018 р