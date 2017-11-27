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В Минске поставят вопрос о наблюдателе ОБСЕ за приветствие с боевиком - Геращенко

В Минске поставят вопрос о наблюдателе ОБСЕ за приветствие с боевиком - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 13893 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинская сторона в трехстороннем контактной группе в Минске поднимет вопрос об "опрометчивом" наблюдателя ОБСЕ. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Украинская сторона на ТКГ в Минске, конечно, в очередной раз обратит внимание на "опрометчивого" наблюдателя. Украина неоднократно обращала внимание на состав миссии, настаивая на уменьшении там россиян. И мы твердо будем стоять на позиции, что россиян вообще не может быть в миротворческой миссии ООН", - подчеркнула она.

По словам И.Геращенко, ОБСЕ оправдывается за своего наблюдателя, который, как с родными, здоровался с боевиками, мол, это просто оплошность.

"Конечно, это никакая не оплошность, а позиция этого наблюдателя. К сожалению, не удивляет, потому что иногда и координаторы ОБСЕ в минских группах занимают странные позиции", - отметила первый вице-спикер.

И.Геращенко напомнила, что координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш отказался посетить в Старобельском СИЗО россиянина Агеева, заявив, "что это было бы политическое, а не гуманитарное посещение".

Хотя, по мнению первого вице-спикера, это похоже на откровенное нежелание видеть очевидные вещи - РФ является стороной конфликта и ее военные воюют в Украине, а силовые структуры полностью контролируют ОРДЛО.

Как сообщал УНН, немецкого журналиста Джулиана Репке (Julian Röpckе) возмутило поведение наблюдателя СММ ОБСЕ, который пожал руку и отдал воинское приветствие боевике "ЛНР" во время передачи тел украинских бойцов.

В то же время, в ОБСЕ сообщили, что с наблюдателем ведется воспитательная работа.

Украинские Национальные Новости

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