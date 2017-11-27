У Мінську порушать питання про спостерігача ОБСЄ за вітання з бойовиком - Геращенко

"Українська сторона на ТКГ в Мінську, звичайно, вчергове зверне увагу на "необачного" спостерігача. Україна неодноразово звертала увагу на склад місії, наполягаючи на зменшенні там росіян. І ми твердо стоятимемо на позиції, що росіян взагалі не може бути в миротворчій місії ООН", - наголосила вона.

За словами І.Геращенко, ОБСЄ виправдовується за свого спостерігача, який, як з рідними, вітався з бойовиками, мовляв, це просто необачність.

"Звичайно, це ніяка не необачність, а позиція цього спостерігача. На жаль, не дивує, бо іноді й координатори ОБСЄ в мінських групах займають дивні позиції", - наголосила перший віце-спікер.

І.Геращенко нагадала, що координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш відмовився відвідати в Старобільському СІЗО росіянина Агєєва, заявивши, "що це б було політичне, а не гуманітарне відвідування".

Хоча, на думку першого віце-спікера, це схоже на відверте небажання бачити очевидні речі - РФ є стороною конфлікту і її військові воюють в Україні, а силові структури повністю контролюють ОРДЛО.

Як повідомляв УНН, німецького журналіста Джуліана Рьопке (Julian Röpckе) обурила поведінка спостерігача СММ ОБСЄ, який потиснув руку та віддав військове вітання бойовику "ЛНР" під час передачі тіл українських бійців.

Водночас, в ОБСЄ повідомили, що зі спостерігачем ведеться виховна робота.