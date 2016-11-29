В Минске начали обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в Минске начали обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, касающиеся Донбасса. Об этом он написал в Своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В нормандском формате начали обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Только за последний месяц КПВВ подвергались обстрелам боевиков 317 раз", - написал он.
Как сообщал УНН, в Минске началась встреча глав МИД Украины, Германии Франции и России в "нормандском формате".