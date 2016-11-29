У Мінську почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання - П.Клімкін

"У нормандському форматі почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання. Лише за останній місяць КПВВ піддавався обстрілам бойовиків 317 разів", - написав він.

Як повідомляв УНН, у Мінську розпочалася зустріч голів МЗС України, Німеччини Франції та Росії у "нормандському форматі".