У Мінську почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в Мінську почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання, які стосуються Донбасу. Про це він написав у своєм мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"У нормандському форматі почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання. Лише за останній місяць КПВВ піддавався обстрілам бойовиків 317 разів", - написав він.
Як повідомляв УНН, у Мінську розпочалася зустріч голів МЗС України, Німеччини Франції та Росії у "нормандському форматі".