В Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы до конца года и оценки влияния изменения климата на население и сельское хозяйство. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Министерстве защите окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке проекта Европейского Союза для стран Восточного партнерства начата подготовка рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Завершить подготовку данного документа запланировано в 2021 году. С целью формирования научной базы для подготовки рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года Минприроды также инициировало проведение в 2020 году комплексного исследования "Оценка влияния, возможностей и приоритетов для Украины в связи с изменением климата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это исследование осуществляется при финансовой поддержке Всемирного банка с привлечением ведущих украинских и зарубежных научно-исследовательских институтов.
"До конца года ожидается получить научно обоснованные сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы, социоэкономические прогнозы на 2030 и 2050 годы, а также оценки биофизического и экономического влияния изменения климата на сельское хозяйство, лесное хозяйство и население", - добавляется в сообщении.
Напомним, по прогнозам главы Украинской климатической сети Ильи Еременко, вследствие изменения климата Украина не получит совершенно разрушительных последствий, однако могут возникнуть проблемы с выращиванием пищи, затоплением территорий юга страны и распространением большого количества клещей и сельскохозяйственных вредителей.
Также сообщалось, что за последние 100 лет среднегодовая температура воздуха в Украине выросла более чем общемировая. Сейчас это увеличение составляет 1,4 градуса.