У Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки

У Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки до кінця року та оцінки впливу зміни клімату на населення та сільське господарство. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Міністерстві захисті довкілля та природних ресурсів України.
“Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки проекту Європейського Союзу для країн Східного партнерства розпочато підготовку рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України до 2030 року. Завершити підготовку зазначеного документу заплановано у 2021 році. З метою формування наукового підґрунтя для підготовки рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України до 2030 року Міндовкілля також ініціювало проведення у 2020 році комплексного дослідження “Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку зі зміною клімату”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що це дослідження здійснюється за фінансової підтримки Світового банку із залученням провідних українських та закордонних науково-дослідних інституцій.
“До кінця року очікується отримати науково-обґрунтовані сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки, соціоекономічні прогнози на 2030 та 2050 роки, а також оцінки біофізичного та економічного впливу зміни клімату на сільське господарство, лісове господарство та населення”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозами голови Української кліматичної мережі Іллі Єременка, внаслідок зміни клімату Україна не отримає геть руйнівних наслідків, проте можуть виникнути проблеми із вирощуванням їжі, затопленням територій півдня країни та розповсюдженням великої кількості кліщів та сільськогосподарських шкідників.
Також повідомлялося, що за останні 100 років середньорічна температура повітря в Україні зросла більше, ніж загальносвітова. Наразі це збільшення становить 1,4 градуси.