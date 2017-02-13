В Минобразовании предложили привязать профтехобразование до практических навыков

"Первое, что нужно менять - это привязать профессиональное техническое образование до практических навыков, это первое. То есть, как это работает, например, в Германии или во Франции, где человек не может перейти с курса на курс, пока она не получит закрепление практикой того, что он получил теоретически. Поэтому, как изменить эту модель, как это меняется в мире? Принимается отдельный нормативный акт, который будет стимулом для людей учиться и получать базовое техническое образование ", - отметил он.

По его словам, также есть вопрос финансирования.

"И, второе, самое главное, деньги. Украина сейчас догнала Венесуэлу в уровне социальных расходов, это большая беда нашего государства. Мы финансируем пенсионеров, безработных ... А нужно направлять деньги в сферу, которая станет базисом завтрашнего дня, в молодежь. Под них выдавать кредиты, под них создавать рабочие места, выдавать им стипендии, и тогда это совсем изменит и перспективу государства и перспективы этих молодых людей, и мы получим базис для того, чтобы завтра получить сильное государство, людей, которые привязаны к нашей территории , людей, которые мотивированы патриотизмом и людей, которые должны быть мастерами ", - добавил М.Кучинский.

При этом президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда заявил о необходимости отказа от государственных заказов, которые являются наследием Советского Союза и не соответствуют реалиям современной жизни.

"Нужно отойти от так называемых государственных заказов. Почему? Потому что, в основном, это наследие Советского союза, которое зачастую не соответствует тем реалиям жизни, в которых нуждается сегодняшний рынок, так как технологии, инновации, они идут очень вперед и в большинстве случаев реальный вызов и реальный запрос дает конкретный бизнес. То есть, кризис это тогда, когда каждая общественная организация живет сама по себе, и очень важно наладить этот плодотворный диалог между властью, бизнесом, местной общиной и, в частности, привязать профессионально-техническое образование непосредственно к конкретной специализации. Нам нужно отойти от так называемого принципа общей образованности. Рынок требует узкоспециализированных специалистов на каждом уровне, поскольку это пример того о чем мы говорим ", - сказал он.

Напомним, Рада отклонила закон о финансировании профтехобразования в 2016 году .



