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У Міносвіти запропонували прив’язати профтехосвіту до практичних навичок

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Першим для змін у системі професійної технічної освіти в Україні має стати її прив'язка до практичних навичок, крім того, потрібно направляти гроші у молодь, зміцнюючи перспективу держави та самої молоді. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту профтехосвіти Міністерства освіти та науки України Микола Кучинський, передає кореспондент УНН.

У Міносвіти запропонували прив’язати профтехосвіту до практичних навичок

“Перше, що потрібно змінювати - це прив’язати професійну технічну освіту до практичних навичок, це перше. Тобто, як це працює, наприклад, в Німеччині чи у Франції, де людина не може перейти з курсу на курс, поки вона не отримає закріплення практикою того, що вона отримала теоретично. Тому, як змінити цю модель, як це змінюється у світі? Приймається окремий нормативний акт, який буде стимулом для людей вчитися і отримувати базову технічну освіту", - зазначив він.

З його слів, також є питання фінансування.

"І, друге, найголовніше, гроші. Україна зараз наздогнала Венесуелу у рівні соціальних видатків, це велика біда нашої держави. Ми фінансуємо пенсіонерів, безробітних... А потрібно направляти гроші в сферу, яка стане базисом завтрашнього дня, у молодь. Під них видавати кредити, під них створювати робочі місця, видавати їм стипендії, і тоді це зовсім змінить і перспективу держави, і перспективи цих молодих людей, і ми отримаємо базис для того, щоб завтра отримувати міцну державу, людей, які прив’язані до нашої території, людей, які мотивовані патріотизмом і людей, які мають бути майстрами”, — додав М.Кучинський.

При цьому президент Українського кооперативного альянсу Зиновій Свереда заявив про необхідність відмови від державних замовлень, які є спадщиною Радянського союзу та не відповідають реаліям сучасного життя.

“Потрібно відійти від так званих державних замовлень. Чому? Тому що, переважно, це є спадщина Падянського союзу, яка досить часто не відповідає тим реаліям життя, які потребують сьогоднішній ринок, тому що технології, інновації, вони йдуть надзвичайно вперед і в більшості випадків реальний виклик і реальний запит дає конкретний бізнес. Тобто, криза це тоді, коли кожна суспільна інституція живе сама по собі, і дуже важливим є налагодити цей плідний діалог між владою, бізнесом, місцевою громадою і, зокрема, прив’язати професійно-технічну освіту безпосередньо до конкретної спеціалізації. Нам потрібно відійти від так званого принципу загальної освітності. Ринок потребує вузько спеціалізованих спеціалістів на кожному рівні, оскільки цей приклад що ми кажемо”, - сказав він.

Нагадаємо, Рада відхилила закон щодо фінансування профтехосвіти у 2016 році.

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