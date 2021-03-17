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В Минобороны заявили, что Япония примет участие в учениях "Си Бриз-2021"

В Минобороны заявили, что Япония примет участие в учениях "Си Бриз-2021"

Киев  •  УНН

 • 13841 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Япония подтвердила привлечение представителей Сил самообороны Японии в многонациональных учениях на территории Украины "Си Бриз-2021" и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021". Об этом во время встречи с Министром обороны Японии Нобуо Киши, заявил министр обороны Андрей Таран, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Цитата

"Мы договорились о проведении второго раунда украинско-японских консультаций по вопросам безопасности на уровне высоких представителей министерств обороны и иностранных дел двух стран в формате "2 на 2" осенью 2021 года. Также рассмотрели возможность организации обмена опытом военнослужащих двух стран, в частности Сухопутных войск и Сил Специальных операций. В конце концов, японская сторона подтвердила привлечение представителей Сил самообороны Японии в многонациональных учениях на территории Украины "Си Бриз-2021" и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021", - сообщил Андрей Таран.

Детали

Руководители оборонных ведомств двух стран достигли ряда договоренностей по широкому кругу военно-политических и военных вопросов.

Нобуо Киши подтвердил неизменную позицию Японии, которая уважает независимость и территориальную целостность Украины, и считает незаконными любые попытки изменить извне территориальный статус-кво государства.

Министры подтвердили важность дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества на основе Меморандума между двумя министерствами о сотрудничестве и обменов в сфере обороны, обсудили возможности отраслей оборонной промышленности обеих стран, а также определили пути сотрудничества в сфере обмена технологиями, товарами военного назначения и двойного использования.

Андрей Таран отметил, что наши страны солидарно придерживаются принципа нерушимости международно признанных границ, и заверил, что Украина разделяет позицию Японии по решению территориального вопроса на основе декларации 1956 года.

Контекст

Визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Японию должен был стать первым визитом главы украинского оборонного ведомства в эту страну. Как отметил во вторник японский министр обороны Нобуо Кисе, Япония и Украина, несмотря на географическую удаленность, являются партнерами, которые разделяют общие ценности, такие как свобода, демократия и верховенство права.

Напомним

В Украине уже началась подготовка к совместным с войсками НАТО учениям "Си Бриз-2021". И Зеленский уже дал допуск иностранных войск в Украину для учений в 2021 году.

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