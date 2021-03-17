У Міноборони заявили, що Японія візьме участь у навчаннях "Сі Бриз-2021"

Цитата

"Ми домовились про проведення другого раунду українсько-японських консультацій з питань безпеки на рівні високих представників Міністерств оборони та закордонних справ двох країн у форматі "2 на 2" восени 2021 року. Також розглянули можливість організації обміну досвідом військовослужбовців двох країн, зокрема, Сухопутних військ та Сил Спеціальних операцій. Зрештою, японська сторона підтвердила залучення представників Сил самооборони Японії до багатонаціональних навчань на території України "Сі Бриз-2021" та висловила готовність долучитись до навчань "Спільні зусилля-2021", — повідомив Андрій Таран.

Деталі

Очільники оборонних відомств двох країні досягнули низки домовленостей з широкого кола воєнно-політичних та військових питань.

Нобуо Кіші підтвердив незмінну позицію Японії, яка поважає незалежність та територіальну цілісність України, і вважає незаконними будь-які спроби змінити ззовні територіальний статус-кво держави.

Міністри підтвердили важливість подальшого розвитку двостороннього оборонного співробітництва на основі Меморандуму між двома Міністерствами щодо співробітництва та обмінів у сфері оборони, обговорили можливості галузей оборонної промисловості обох країн, а також визначили шляхи співпраці в сфері обміну технологіями, товарами військового призначення та подвійного використання.

Андрій Таран наголосив, що наші країни солідарно дотримуються принципу непорушності міжнародно визнаних кордонів, та запевнив, що Україна поділяє позицію Японії щодо вирішення територіального питання на основі декларації 1956 року.

Контекст

Візит міністра оборони України Андрія Тарана в Японію повинен був стати першим візитом глави українського оборонного відомства в цю країну. Як зазначив у вівторок японський міністр оборони Нобуо Кісі, Японія і Україна, не дивлячись на географічну віддаленість, є партнерами, які поділяють спільні цінності, такі як свобода, демократія і верховенство права.

Нагадаємо

В Україні вже розпочалась підготовка до спільних з військами НАТО навчань "Сі Бриз-2021". І Зеленський уже дав допуск іноземним військам в Україну для навчань у 2021 році.