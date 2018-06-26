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В Минобороны отрицают, что их военный голым гулял в Чугуеве

В Минобороны отрицают, что их военный голым гулял в Чугуеве

Киев  •  УНН

 • 8656 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В Министерстве обороны отрицают причастность военнослужащих Вооруженных Сил Украины к нарушению общественного порядка в Чугуеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

"В сети Интернет была распространена информация о возможной принадлежности к Вооруженным Силам Украины лица, которое нарушало общественный порядок на одной из улиц города Чугуева в Харьковской области. По поводу указанного сообщается, что указанное лицо не является военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - отметили в Минобороны.

Отметим, ранее в сети Интернет появилась информация, что на одной из улиц Чугуева вечером гулял голым и в нетрезвом состоянии военнослужащий ВСУ.

Как сообщал УНН, на выезде из Кропивницкого сбили военного.

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