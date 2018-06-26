У Міноборони заперечують, що їхній військовий голим гуляв у Чугуєві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У Міністерстві оборони заперечують причетність військовослужбовця Збройних Сил України у порушенні громадського порядку в Чугуєві. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.
“У мережі Інтернет було розповсюджено інформацію щодо ймовірної приналежності до Збройних Сил України особи, яка порушувала громадський порядок на одній з вулиць міста Чугуєва, що на Харківщині. З приводу зазначеного повідомляється, що зазначена особа не є військовослужбовцем Збройних Сил України”, — зазначили у Міноборони.
Зазначимо, раніше в мережі Інтернет з'явилася інформація, що на одній із вулиць Чугуєва увечорі гуляв голим і у нетверезому стані військовослужбовець ЗСУ.
Як повідомляв УНН, на виїзді з Кропивницького збили військового.