В Минобороны рассказали, какое вооружение закупят в следующие три года

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 64667 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 80626 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125456 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125099 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127477 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129736 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153094 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151074 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Минобороны рассказали, какое вооружение закупят в следующие три года

В Минобороны рассказали, какое вооружение закупят в следующие три года

Киев  •  УНН

 • 28098 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Министерстве обороны Украины в период 2020-2022 годов запланирована закупка военной техники, в том числе ракетно-артиллерийского вооружения и авиационной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в ответ на запрос УНН.

"В течение 2020-2022 годов запланирована закупка новых образцов ВВТ (вооружение и военная техника - ред.) для удовлетворения потребностей ВСУ", - рассказали в Минобороны.

В частности, в Минобороны добавили, что планируют закупить ракетно-артиллерийское вооружение, бронетанковое вооружение и технику, автомобильную технику, авиационную технику и вооружение, беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.), средства связи, вооружение и военной техники ВМС.

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Напомним, Украина обратилась к Соединенным Штатам с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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