У Міноборони розповіли, яке озброєння закуплять у наступні три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Міністерстві оборони України у період 2020-2022 років запланована закупівля військової техніки, у тому числі ракетно-артилерійського озброєння та авіаційної техніки. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони у відповідь на запит УНН.
"Протягом 2020-2022 років заплановано закупівлю нових зразків ОВТ (озброєння та військова техніка – ред.) для задоволення потреб ЗСУ", - розповіли в Міноборони.
Зокрема, в Міноборони додали, що планують закупити ракетно-артилерійське озброєння, бронетанкове озброєння та техніку, автомобільну техніку, авіаційну техніку та озброєння, безпілотні літальні апарати, радіолокаційні станції, засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби - ред.), засоби зв’язку, озброєння та військову техніку ВМС.
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Нагадаємо, Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.