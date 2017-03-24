В Минобороны рассказали, сколько продлится разминирования в Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Разминирование территории склада с боеприпасами в Балаклее Харьковской области продлится около двух месяцев. Об этом на брифинге сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, передает корреспондент УНН.
"Далее будет проведено разминирование, ведь масса боеприпасов, которые сегодня отрабатывает ГосЧС по городу, по населенным пунктам, по прилегающей территории, основная масса боеприпасов, которые разорвались, остались на этой территории (состав - ред.)", - сказал И.Павловский .
По его словам разминирование территории склада займет около двух месяцев.
"В течение месяца-двух будет продолжаться только разминирование этой территории с последующим продолжением работы этой воинской части", - заявил И.Павловский.
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По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. людей.
Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.
В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.
Ранее сообщалось, что по информации Минздрава, в результате ЧП пострадал один человек, который госпитализирован в лечебное учреждение в Харькове.