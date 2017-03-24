У Міноборони розповіли, скільки триватиме розмінування у Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Розмінування території складу з боєприпасами у Балаклії Харківської області триватиме близько двох місяців. Про це на брифінгу сказав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський, передає кореспондент УНН.
"Далі буде проведено розмінування, адже маса боєприпасів, які на сьогодні відпрацьовує ДСНС по місту, по населеним пунктам, по прилеглій території, основна маса боєприпасів, які розірвалися, залишилися на цій території (складу – ред.)", - сказав І.Павловський.
За його словами розмінування території складу займе близько двох місяців.
"Протягом місяця-двох буде продовжуватися тільки розмінування цієї території з подальшим продовженням роботи цієї військової частини", - заявив І.Павловський.
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За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. Людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.
Раніше повідомлялося, що за інформацією МОЗ, внаслідок НС постраждала одна особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу у Харків.