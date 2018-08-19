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В Минобороны рассказали о погибших и раненых вчера военных

Киев • УНН

 • 10125 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Одному из двух погибших вчера в результате обстрелов боевиков на Донбассе украинскому военному был 21 год. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

В Минобороны рассказали о погибших и раненых вчера военных

"С грустью сообщаем, что в результате российской вооруженной агрессии вчера Украина потеряла сразу двух героев. Утром и вечером 18 августа во время боевых действий по обороне Украины погибли двое наших военнослужащих из состава Объединенных сил, 1988 по 1997 года рождения", - сказал Гуцуляк.

По его словам, также в результате боевых действий вчера двое украинских защитников получили ранения.

"Сейчас они получают квалифицированную лечебно-сестринскую помощь в военных мобильных госпиталях", - отметил Гуцуляк.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 43 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

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