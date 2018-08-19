У Міноборони розповіли про загиблих і поранених вчора військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Одному із двох загиблих вчора внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі українському військовому був 21 рік. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Із сумом повідомляємо, що внаслідок російської збройної агресії вчора Україна втратила одразу двох героїв. Зранку та ввечері 18 серпня під час бойових дій із оборони України загинули двоє наших військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, 1988 та 1997 років народження”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, також внаслідок бойових дій вчора двоє українських захисників отримали поранення.
“Наразі вони отримують кваліфіковану лікарсько-сестринську допомогу у військових мобільних госпіталях”, — зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 43 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.