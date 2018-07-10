В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого на Донбассе бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранения, состояние его здоровья - удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате боевых действий вечером 9 июля один наш военнослужащий получил ранения. Сейчас ему оказывается необходимая квалифицированная помощь в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.
В общем за прошедшие сутки в зоне ООС было зафиксировано 23 прицельных обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Из них 4 обстрелы были зафиксированы на луганском направлении и 19 - на донецком.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина и Европейский Союз продолжают обсуждать вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.