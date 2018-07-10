У Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого на Донбасі бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовий отримав поранення, стан його здоров'я – задовільний. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій ввечері 9 липня один наш військовослужбовець отримав поранення. Зараз йому надається необхідна кваліфікована допомога у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я нашого захисника — задовільний", - повідомив Гуцуляк.
Загалом протягом минулої доби в зоні ООС було зафіксовано 23 прицільних обстріли позицій Збройних сил України. З них 4 обстріли були зафіксовано на луганському напрямку та 19 – на донецькому.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна та Європейський Союз продовжують обговорювати питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.