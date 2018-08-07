В Минобороны рассказали о состоянии трех раненых военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Состояние здоровья трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, получивших ранения за прошедшие сутки, удоволетворительное. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"За прошедшие сутки в районе проведения операции объединенных сил ни один украинский военнослужащий не погиб. В то же время в результате активных боевых действий трое наших защитников получили ранения. Это произошло в районе вражеских обстрелов в районе Лебединского, Марьинки и Авдеевки. Состояние их здоровья удовлетворительное , всех трех бойцов доставлено в военные госпитали в Мариуполе и Покровском", - сказал спикер.
По его словам, за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения ВСУ зафиксировали 30 прицельных огневых провокаций. Подразделения объединенных сил вели активную оборону и 11 раз открывали огонь, применяя при этом оружие, не запрещенное минскими договоренностями.
"И как сообщает наша разведка, потери противника за прошедшие сутки составляют один погибший и четверо раненых боевиков из состава российско-оккупационных войск", - добавил Мотузяник.
Как сообщал УНН, на Донбассе боевики проводят аресты "нелояльных" к оккупационному режиму.