В Минобороны рассказали о состоянии трех раненых военных

"За прошедшие сутки в районе проведения операции объединенных сил ни один украинский военнослужащий не погиб. В то же время в результате активных боевых действий трое наших защитников получили ранения. Это произошло в районе вражеских обстрелов в районе Лебединского, Марьинки и Авдеевки. Состояние их здоровья удовлетворительное , всех трех бойцов доставлено в военные госпитали в Мариуполе и Покровском", - сказал спикер.



По его словам, за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения ВСУ зафиксировали 30 прицельных огневых провокаций. Подразделения объединенных сил вели активную оборону и 11 раз открывали огонь, применяя при этом оружие, не запрещенное минскими договоренностями.



"И как сообщает наша разведка, потери противника за прошедшие сутки составляют один погибший и четверо раненых боевиков из состава российско-оккупационных войск", - добавил Мотузяник.



Как сообщал УНН, на Донбассе боевики проводят аресты "нелояльных" к оккупационному режиму.



