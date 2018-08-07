У Міноборони розповіли про стан трьох поранених військових

"Минулої доби в районі проведення операції об’єднаних сил жоден український військовослужбовець не загинув. Водночас внаслідок активних бойових дій троє наших захисників отримали поранення. Це сталось в районі ворожих обстрілів в районі Лебединського, Мар’їнки і Авдіївки. Стан їх здоров’я задовільний, усіх трьох бійців доправлено до військових госпіталів у Маріуполі і покровську", - сказав речник.



За його словами, протягом минулої доби по всій лінії зіткнення ЗСУ зафіксували 30 прицільних вогневих провокацій. Підрозділи об’єднаних сил вели активну оборону та 11 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи при цьому зброю, яка не заборонена Мінськими домовленостями.



"І як повідомляє наша розвідка, втрати противника за минулу добу складають один загиблий та четверо поранених бойовиків зі складу російсько-окупаційних військ", - додав Мотузяник.



Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики проводять арешти “нелояльних” до окупаційного режиму.



