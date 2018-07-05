В Минобороны рассказали о состоянии раненых украинских военных

"В результате боевых действий четверо наших военнослужащих получили ранения различной степени. Сейчас они получают помощь в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.



Всего в течение минувших суток на Донбассе было зафиксировано 19 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, из них 9 на Луганском направлении и 10 - на Донецком.



Напомним, танковые подразделения Объединенных сил провели учения по отражению атаки условного противника на побережье Азовского моря. Как отмечается, по легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.



