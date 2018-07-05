В Минобороны рассказали о состоянии раненых украинских военных

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 91185 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113789 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134630 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141404 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178725 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155910 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142954 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130630 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 188863 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118408 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. За прошедшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"В результате боевых действий четверо наших военнослужащих получили ранения различной степени. Сейчас они получают помощь в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Всего в течение минувших суток на Донбассе было зафиксировано 19 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, из них 9 на Луганском направлении и 10 - на Донецком.

Напомним, танковые подразделения Объединенных сил провели учения по отражению атаки условного противника на побережье Азовского моря. Как отмечается, по легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.

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