У Міноборони розповіли про стан поранених українських військових

"Внаслідок бойових дій четверо наших військовослужбовців отримали поранення різного ступеня. Наразі вони отримують допомогу у медичних закладах", - йдеться у повідомленні.



Загалом протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 19 обстрілів позицій Збройних сил України, з них 9 на Луганському напрямку та 10 – на Донецькому.



Нагадаємо, танкові підрозділи Об’єднаних сил провели навчання з відбиття атаки умовного противника на узбережжі Азовського моря. Як зазначається, за легендою навчання, противник намагався здійснити висадку десанту на ділянку узбережжя Азовського моря. Танкова рота та механізований взвод бригади були підняті по тривозі і вмілими діями знищили умовного ворога.



