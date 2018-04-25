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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали о количестве раненых и их состоянии

Киев • УНН

 • 9256 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вследствие вражеских обстрелов ранены 7 наших военнослужащих, еще двое получили боевое травмирования, кроме этого, во время проведения мероприятий инженерного обеспечения, в результате подрывов на НВУ двое военных получили ранения. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

В Минобороны рассказали о количестве раненых и их состоянии

"Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Состояние здоровья двух военных - тяжелое, трех - средней тяжести, остальных шести защитников - удовлетворительное", - сказал Праута.

По его словам, в течение прошедших суток, боевики оккупационных администраций РФ значительно активизировались на линии фронта. Противник активно применял артиллерию и минометы запрещенные минскими соглашениями.

В общем за прошедшие сутки, 24 апреля, зафиксировано 69 прицельных обстрелов наших оборонительных позиций со стороны российско-оккупационных войск.

При этом боевики оккупационных администраций РФ осуществили по нашим защитникам 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили более 260 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.

"Применяя штатное пехотное вооружение, что разрешено Минским соглашениями, украинские военнослужащие более 30 раз открывали огонь с целью сохранения жизни и здоровья личного состава", - отметил Праута.

Как сообщал УНН, российско-оккупационные войска сорвали процесс разведения войск в Станице Луганской (Луганская область).

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