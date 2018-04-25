У Міноборони розповіли про кількість поранених і їх стан
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів поранено 7 наших військовослужбовців, ще двоє отримали бойове травмування, окрім цього, під час проведення заходів інженерного забезпечення, внаслідок підривів на НВП двоє військових отримали поранення. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Усіх постраждалих доставлено до медичних закладів. Стан здоров’я двох військових – важкий, трьох – середньої важкості, інших шести захисників – задовільний", - сказав Праута.
За його словами, протягом доби, що минула, бойовики окупаційних адміністрацій РФ значно активізувалися на лінії фронту. Противник активно застосовував артилерію та міномети заборонених Мінськими угодами калібрів.
Загалом протягом минулої доби, 24 квітня, зафіксовано 69 прицільних обстрілів наших оборонних позицій з боку російсько-окупаційних військ.
При цьому бойовики окупаційних адміністрацій РФ здійснили по наших захисниках 20 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили понад 260 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.
"Застосовуючи штатне піхотне озброєння, що дозволене Мінськими угодами, українські військовослужбовці понад 30 разів відкривали вогонь у відповідь з метою збереження життя та здоров’я особового складу", - зазначив Праута.
Як повідомляв УНН, російсько-окупаційні війська зірвали процес розведення військ у Станиці Луганській (Луганська область).