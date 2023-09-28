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В минобороны рф заявили о перехвате беспилотника в брянской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня утром россию атаковал беспилотник, его якобы перехватили над брянской областью. россия обвинила в нападении Украину. Об этом сообщили в министерстве обороны рф, передает УНН.

Цитата

«Очередными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией брянской области», — говорится в сообщении.

Дополнение

В ночь вторника курскую область россии атаковали БПЛА.

Дрон СБУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе снагость курской области рф. Без света остались семь населенных пунктов.

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