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29 березня, 17:57 • 252099 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 328266 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 277544 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 313222 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 279836 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 208503 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 196509 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 161687 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 517194 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 175115 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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У міноборони рф заявили про перехоплення безпілотника у брянській області

У міноборони рф заявили про перехоплення безпілотника у брянській області

Київ • УНН

 • 117280 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сьогодні вранці росію атакував безпілотник, його буцімто перехопили над брянською областю. росія звинуватила у нападі Україну. Про це повідомили у міністерстві оборони рф, передає УНН.

Цитата

«Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат перехоплено над територією брянської області», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

У ніч вівторка курську область росії атакували БПЛА.

Дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі снагость курської області рф. Без світла залишилися сім населених пунктів.

Українські Національні Новини

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