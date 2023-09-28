У міноборони рф заявили про перехоплення безпілотника у брянській області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сьогодні вранці росію атакував безпілотник, його буцімто перехопили над брянською областю. росія звинуватила у нападі Україну. Про це повідомили у міністерстві оборони рф, передає УНН.
Цитата
«Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат перехоплено над територією брянської області», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
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