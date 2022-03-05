В Минобороны РФ отказываются комментировать данные о своих потерях в войне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Российское военное ведомство отказывается комментировать данные о погибших в войне со стороны РФ. Об этом Центр противодействия дезинформации информирует в Telegram, передает УНН.
Детали
В частности, российский сенатор Людмила Нарусова рассказала о военнослужащих, которые гибнут в Украине. Она заявила, что Россия отправила в Украину призывников, которых либо заставляли подписывать контракты, либо вообще делали это за них.
По ее словам, из роты из 100 солдат выжили четверо.
При этом, военное ведомство РФ отказалось подтверждать или опровергать эту информацию.
В то же время Комитет солдатских матерей просто завален письмами и звонками матерей, потерявших связь с детьми, которых отправили воевать в Украину.