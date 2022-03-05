У Міноборони РФ відмовляються коментувати дані про свої втрати у війні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Російське військове відомство відмовляється коментувати дані про загиблих у війні з боку РФ. Про це Центр протидії дезінформації інформує в Telegram, передає УНН.
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Зокрема, російський сенатор Людмила Нарусова розповіла про військовослужбовців, які гинуть в Україні. Вона заявила, що Росія відправила до України призовників, яких або змушували підписувати контракти, або взагалі робили це за них.
За її словами, з роти зі 100 солдатів вижили четверо.
При цьому, військове відомство РФ відмовилося підтверджувати або спростовувати цю інформацію.
Водночас Комітет солдатських матерів просто завалений листами і дзвінками матерів, що втратили зв'язок із дітьми, яких відправили воювати в Україну.