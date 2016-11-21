В Минобороны прокомментировали задержание "украинских диверсантов" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Почти каждую неделю в течение примерно месяца российские спецслужбы объявляют задержания якобы "украинских диверсантов" в Крыму, но на самом деле украинских военных, тем более разведчиков, никто не задерживал. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Мы наблюдаем, что почти каждую неделю в течение примерно месяца российские спецслужбы объявляют задержания якобы украинских диверсантов. Все это происходит на территории оккупированного российскими войсками Крыма. Дело в том, что на самом деле украинских военных, тем больше разведчиков, никто не задерживал. Они находятся на своих боевых постах и несут службу. Все, что кажется службой ФСБ о, якобы украинских диверсантах - это все граждане, которые сейчас проживают на территории Крыма. Среди них также есть бывшие военнослужащие, которые еще до оккупации Крыма, несли службу в Вооруженных силах в том числе и Украины и освободились на пенсию", - отметил А.Лысенко.
По его словам, сейчас таких людей очень много на территории Крыма.
"ФСБ РФ имеет доступ к делам этих людей, они находятся в военных комиссариатах и нет никакой преграды, чтобы взять это дело и объявить этого человека украинским диверсантом. Для чего это делается? Для того, чтобы во-первых повлиять на авторитет украинских военных, обвинить Украину в агрессивных намерениях, в той же подрывной деятельности, и показать эффективность спецслужб. Еще раз подчеркиваю, что ни один, кого задержали российские спецслужбы, даже те, кому уже вынесен приговор судом, не являются действующими военнослужащими ВСУ или других военных формирований Украины", - добавил спикер Минобороны по вопросам АТО.