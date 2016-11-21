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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В Минобороны прокомментировали задержание "украинских диверсантов" в Крыму

Киев • УНН

 • 9680 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Почти каждую неделю в течение примерно месяца российские спецслужбы объявляют задержания якобы "украинских диверсантов" в Крыму, но на самом деле украинских военных, тем более разведчиков, никто не задерживал. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

В Минобороны прокомментировали задержание "украинских диверсантов" в Крыму

"Мы наблюдаем, что почти каждую неделю в течение примерно месяца российские спецслужбы объявляют задержания якобы украинских диверсантов. Все это происходит на территории оккупированного российскими войсками Крыма. Дело в том, что на самом деле украинских военных, тем больше разведчиков, никто не задерживал. Они находятся на своих боевых постах и ​​несут службу. Все, что кажется службой ФСБ о, якобы украинских диверсантах - это все граждане, которые сейчас проживают на территории Крыма. Среди них также есть бывшие военнослужащие, которые еще до оккупации Крыма, несли службу в Вооруженных силах в том числе и Украины и освободились на пенсию", - отметил А.Лысенко.

По его словам, сейчас таких людей очень много на территории Крыма.

"ФСБ РФ имеет доступ к делам этих людей, они находятся в военных комиссариатах и ​​нет никакой преграды, чтобы взять это дело и объявить этого человека украинским диверсантом. Для чего это делается? Для того, чтобы во-первых повлиять на авторитет украинских военных, обвинить Украину в агрессивных намерениях, в той же подрывной деятельности, и показать эффективность спецслужб. Еще раз подчеркиваю, что ни один, кого задержали российские спецслужбы, даже те, кому уже вынесен приговор судом, не являются действующими военнослужащими ВСУ или других военных формирований Украины", - добавил спикер Минобороны по вопросам АТО.

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