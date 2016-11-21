У Міноборони прокоментували затримання "українських диверсантів" у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Майже щотижня протягом приблизно місяця російські спецслужби оголошують затримання начебто "українських диверсантів" у Криму, але насправді українських військових, тим більше розвідників, ніхто не затримував. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Ми спостерігаємо, що майже кожного тижня, протягом приблизно місяця російські спецслужби оголошують затримання начебто українських диверсантів. Все це відбувається на території окупованого російськими військами Криму. Справа в тому, що, насправді, українських військових, тим більше розвідників, ніхто не затримував. Вони знаходяться на своїх бойових постах і несуть службу. Все, що видається службою ФСБ про, начебто українських диверсантів, – це все громадяни, які зараз проживають на території Криму. Серед них також є колишні військовослужбовці, які ще до окупації Криму, мали службу у Збройних силах у тому числі й України і звільнилися на пенсію", - зазначив А.Лисенко.
З його слів, зараз таких людей дуже багато на території Криму.
"ФСБ РФ має доступ до справ цих людей, вони знаходяться у військових комісаріатах і немає жодної перепони, щоб взяти цю справу і оголосити цю людину українським диверсантом. Для чого це робиться? Для того, щоб по-перше вплинути на авторитет українських військових, звинуватити Україну в агресивних намірах, в тій же підривній діяльності, та показати начебто ефективність спецслужб. Ще раз наголошую, що жоден, кого затримали російські спецслужби, навіть ті, кому вже винесено вирок судом, не є діючими військовослужбовцями ЗСУ чи інших військових формувань України", - додав речник Міноборони з питань АТО.