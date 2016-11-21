У Міноборони прокоментували затримання "українських диверсантів" у Криму

"Ми спостерігаємо, що майже кожного тижня, протягом приблизно місяця російські спецслужби оголошують затримання начебто українських диверсантів. Все це відбувається на території окупованого російськими військами Криму. Справа в тому, що, насправді, українських військових, тим більше розвідників, ніхто не затримував. Вони знаходяться на своїх бойових постах і несуть службу. Все, що видається службою ФСБ про, начебто українських диверсантів, – це все громадяни, які зараз проживають на території Криму. Серед них також є колишні військовослужбовці, які ще до окупації Криму, мали службу у Збройних силах у тому числі й України і звільнилися на пенсію", - зазначив А.Лисенко.

З його слів, зараз таких людей дуже багато на території Криму.

"ФСБ РФ має доступ до справ цих людей, вони знаходяться у військових комісаріатах і немає жодної перепони, щоб взяти цю справу і оголосити цю людину українським диверсантом. Для чого це робиться? Для того, щоб по-перше вплинути на авторитет українських військових, звинуватити Україну в агресивних намірах, в тій же підривній діяльності, та показати начебто ефективність спецслужб. Ще раз наголошую, що жоден, кого затримали російські спецслужби, навіть ті, кому вже винесено вирок судом, не є діючими військовослужбовцями ЗСУ чи інших військових формувань України", - додав речник Міноборони з питань АТО.