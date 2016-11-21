У Міноборони прокоментували затримання "українських диверсантів" у Криму

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17579 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 126428 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 122457 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 123879 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 122935 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126651 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 188853 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76679 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163934 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115247 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 34493 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 45083 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 43286 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 33077 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 16541 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 12750 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 33392 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 43611 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 126428 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 188853 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 5442 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 11151 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 107125 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 108875 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 52726 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

У Міноборони прокоментували затримання "українських диверсантів" у Криму

Київ • УНН

 • 9680 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Майже щотижня протягом приблизно місяця російські спецслужби оголошують затримання начебто "українських диверсантів" у Криму, але насправді українських військових, тим більше розвідників, ніхто не затримував. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

У Міноборони прокоментували затримання "українських диверсантів" у Криму

"Ми спостерігаємо, що майже кожного тижня, протягом приблизно місяця російські спецслужби оголошують затримання начебто українських диверсантів. Все це відбувається на території окупованого російськими військами Криму. Справа в тому, що, насправді, українських військових, тим більше розвідників, ніхто не затримував. Вони знаходяться на своїх бойових постах і несуть службу. Все, що видається службою ФСБ про, начебто українських диверсантів, – це все громадяни, які зараз проживають на території Криму. Серед них також є колишні військовослужбовці, які ще до окупації Криму, мали службу у Збройних силах у тому числі й України і звільнилися на пенсію", - зазначив А.Лисенко.

З його слів, зараз таких людей дуже багато на території Криму.

"ФСБ РФ має доступ до справ цих людей, вони знаходяться у військових комісаріатах і немає жодної перепони, щоб взяти цю справу і оголосити цю людину українським диверсантом. Для чого це робиться? Для того, щоб по-перше вплинути на авторитет українських військових, звинуватити Україну в агресивних намірах, в тій же підривній діяльності, та показати начебто ефективність спецслужб. Ще раз наголошую, що жоден, кого затримали російські спецслужби, навіть ті, кому вже винесено вирок судом, не є діючими військовослужбовцями ЗСУ чи інших військових формувань України", - додав речник Міноборони з питань АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13