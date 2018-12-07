В Минобороны сообщили о состоянии раненого вчера бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Раненый вчера в результате боевых действий украинских военнослужащих находится в госпитале, состояние его здоровья - удовлетворительное. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, вчера один украинский военнослужащий получил ранения в результате боевых действий. Он доставлен в военный мобильный госпиталя. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - отметил спикер.
Как добавил Д.Гуцуляк, по данным разведки Объединенных сил, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили одного боевика российско-террористических войск, еще двоих ранили.
"Защитники Украины адекватно подавляли вражескую активность с целью сохранения жизни и здоровья личного состава. Подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства и, как всегда, придерживались Минских соглашений", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, незаконные вооруженные формирования вчера, 6 декабря, провели три обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе.