В Минобороны сообщили о состоянии раненого вчера бойца

"К сожалению, вчера один украинский военнослужащий получил ранения в результате боевых действий. Он доставлен в военный мобильный госпиталя. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - отметил спикер.



Как добавил Д.Гуцуляк, по данным разведки Объединенных сил, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили одного боевика российско-террористических войск, еще двоих ранили.



"Защитники Украины адекватно подавляли вражескую активность с целью сохранения жизни и здоровья личного состава. Подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства и, как всегда, придерживались Минских соглашений", - добавил пресс-секретарь.



Напомним, незаконные вооруженные формирования вчера, 6 декабря, провели три обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе.