У Міноборони повідомили про стан пораненого вчора бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поранений вчора внаслідок бойових дій українських військовослужбовців перебуває в госпіталі, стан його здоров'я – задовільний. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На жаль, вчора один український військовослужбовець отримав поранення внаслідок бойових дій. Його доставлено до військового мобільного госпіталю. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний", - зазначив речник.
Як додав Д.Гуцуляк, за даними розвідки Об’єднаних сил, протягом минулої доби українські військові знищили одного бойовика російсько-терористичних військ, ще двох поранили.
"Захисники України адекватно придушували ворожу активність з метою збереження життя та здоров’я особового складу. Підрозділи Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби та, як і завжди, дотримувалися Мінських угод", - додав речник.
Нагадаємо, незаконні збройні формування вчора, 6 грудня, здійснили три обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі.