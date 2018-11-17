В Минобороны показали новый ритуал проводов с военной службы

Произошло это после того, как глава Минобороны Степан Полторак, который недавно сам ушел с военной службы и стал гражданским министром обороны, анонсировал увольнение двух своих заместителей и пообещал, что они будут уволены по новой методике с новыми ритуалами.

"Государственный секретарь Министерства обороны генерал-полковник Александр Дублян принял решение об увольнении с военной службы. Сегодня мы проводим первый ритуал празднования выхода на пенсию, завершения военной службы. После завершения отработки приказа Министерства обороны в новом году отмечание военнослужащих, независимо от занимаемой должности и звания, такой военный ритуал будет введен по всем Вооруженным силам Украины, в Главном управлении разведки, а также в Государственной службе транспорта", - отметил во время выступления присутствующий на торжествах министр обороны.

Он отметил, что в Минобороны взялись за реформирование подразделений и аппарата ведомства, определяются новые задачи, новые структурные подразделения, новая ответственность и новая форма выполнения задач, возложенных на Министерство обороны.

"Мероприятия проходят в соответствии с законом "О национальной безопасности", указом Президента, которым принято Стратегический оборонный бюллетень. За последний месяц происходят назначения на конкурсной основе начальников департаментов, управлений и отделов. И эту работу мы должны завершить до конца года", - добавил министр.

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По его словам, в соответствии со Стратегическим оборонным бюллетенем, с начала 2019 года Министерство обороны должно стать новым по форме, сути и порядку выполнения задач.

"Начиная с 2019 года, численность военнослужащих, проходящих службу непосредственно в Министерстве обороны, будет составлять только 18%. Сейчас подавляющее количество - это военнослужащие Вооруженных сил Украины", - сообщил Полторак.

Министр обороны Украины вручил генерал-полковнику Александру Дубляну отличие оборонного ведомства "холодное оружие".

Также Александр Дублян провел ритуал прощания с флагами видов Вооруженных сил Украины. Состоялось прохождение почетного караула.

Напомним, 13 октября генерал армии Украины Степан Полторак подал рапорт об увольнении с военной службы, и его принял Президент Украины Петр Порошенко.