У Міноборони показали новий ритуал проводів з військової служби

Сталося це після того, як голова Міноборони Степан Полторак, який нещодавно сам пішов з військової служби і став цивільним міністром оборони, анонсував звільнення двох своїх заступників і пообіцяв, що вони будуть звільнятися по новій методиці з новими ритуалами.

"Державний секретар Міністерства оборони генерал-полковник Олександр Дублян прийняв рішення щодо звільнення з військової служби. Сьогодні ми проводимо перший ритуал відзначення виходу на пенсію, завершення військової служби. Після завершення відпрацювання наказу Міністерства оборони з нового року відзначення військовослужбовців, незалежно від займаної посади та звання, такий військовий ритуал буде введено по всім Збройним силам України, у Головному управлінні розвідки, а також в Державній службі транспорту", - зазначив під час виступу присутній на урочистостях міністр оборони.

Він наголосив, що в Міноборони взялися за реформування підрозділів та апарату відомства, визначаються нові завдання, нові структурні підрозділи, нова відповідальність і нова форма виконання завдань, які покладені на Міністерство оборони.

"Заходи відбуваються відповідно до закону "Про національну безпеку", указу Президента, яким прийнято Стратегічний оборонний бюлетень. За останній місяць відбуваються призначення на конкурсних засадах начальників департаментів, управлінь і відділів. І цю роботу ми повинні завершити до кінця року", - додав міністр.

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З його слів, відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня, з початку 2019 року Міністерство оборони повинно стати новим за формою, сутністю та порядком виконання завдань.

"Починаючи з 2019 року, чисельність військовослужбовців, які проходять службу безпосередньо у Міністерстві оборони, буде складати тільки 18%. Зараз переважна кількість — це військовослужбовці Збройних сил України", - повідомив Полторак.

Міністр оборони України вручив генерал-полковнику Олександру Дубляну відзнаку оборонного відомства "холодна зброя".

Також Олександр Дублян провів ритуал прощання з прапорами видів Збройних сил України. Відбулося проходження почесної варти.

Нагадаємо, 13 жовтня генерал армії України Степан Полторак подав рапорт про звільнення із військової служби, і його прийняв Президент України Петро Порошенко.