Полторак анонсував звільнення двох своїх заступників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Наступного тижня будуть звільнені двоє заступників міністра оборони. Про це заявив голова Міноборони Степан Полторак в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Буквально на наступному тижні я планую звільнити своїх заступників. Двох. Вони будуть звільнятися по новій методиці, по нових правилах, з новими ритуалами", - зазначив міністр.
За його словами, наказ міністра оборони, який визначає, які категорії військових чиновників будуть звільнятися, практично завершений. Першим же за новими правилами був звільнений, власне, сам міністр оборони.
При цьому він додав, що новий ритуал звільнення буде застосовуватись навіть до військовослужбовців-контрактників. "Такі традиції будуть введені у найближчий час. І все буде по-іншому", - підкреслив Полторак, нагадавши, що раніше під час звільнення з лав Збройних сил військовослужбовцю просто вручали посвідчення.
Нагадаємо, 13 жовтня генерал армії України Степан Полторак подав рапорт про звільнення із військової служби, і його прийняв Президент України Петро Порошенко.
Порошенко зазначив, що міністр оборони, генерал армії України Степан Полторак залишає військову службу.
Станом на 1 листопада міністр оборони Степан Полторак пройшов перевірку на поліграфі.