Полторак анонсировал увольнение двух своих заместителей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На следующей неделе будут уволены два заместителя министра обороны. Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Буквально на следующей неделе я планирую уволить своих заместителей. Двух. Они будут увольняться по новой методике, по новым правилам, с новыми ритуалами", - отметил министр.
По его словам, приказ министра обороны, который определяет, какие категории военных чиновников будут увольняться, практически завершен. Первым же по новым правилам был уволен, собственно, сам министр обороны.
При этом он добавил, что новый ритуал увольнения будет применяться даже к военнослужащим-контрактникам. "Такие традиции будут введены в ближайшее время. И все будет по-другому", - подчеркнул Полторак, напомнив, что ранее при увольнении из рядов Вооруженных сил военнослужащему просто вручали удостоверение.
Напомним, 13 октября генерал армии Украины Степан Полторак подал рапорт об увольнении с военной службы, и его принял Президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко отметил, что министр обороны, генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу.
По состоянию на 1 ноября министр обороны Степан Полторак прошел проверку на полиграфе.