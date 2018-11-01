Полторак пройшов перевірку на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр оборони Степан Полторак пройшов перевірку на поліграфі. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника відділу з питань запобігання корупції МОУ Станіслав Коношук, передав кореспондент УНН.
"Поліграф пройшли міністр оборони, його заступники, керівники департаментів. Загалом кілька тисяч військовослужбовців пройшли через поліграф", - сказав Коношук.
Крім того, із кількох тисяч військовослужбовців, що займають керівні посади, 17% не пройшли текст на "детекторі брехні".
Як повідомляв УНН, директор ДБР подасть запит на результати поліграфу його заступників.
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Як повідомляв УНН, третього листопада 2017 року набрав чинності нормативно-правовий акт згідно якого, Національна гвардія України отримала правові підстави для використання поліграфів у рамках своєї професійної діяльності.