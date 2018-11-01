Полторак прошел проверку на полиграфе

"Полиграф прошли министр обороны, его заместители, руководители департаментов. В общем несколько тысяч военнослужащих прошли через полиграф", - сказал Коношук.



Кроме того, из нескольких тысяч военнослужащих, занимающих руководящие должности, 17% не прошли текст на "детекторе лжи".

Как сообщал УНН, директор ГБР подаст запрос на результаты полиграфа его заместителей.



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Как сообщал УНН, третьего ноября 2017 года вступил в силу нормативно-правовой акт, согласно которому, Национальная гвардия Украины получила правовые основания для использования полиграфов в рамках своей профессиональной деятельности.