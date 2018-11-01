Полторак прошел проверку на полиграфе

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 21330 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110074 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118136 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156863 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148933 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138681 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129373 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174776 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118175 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141708 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Актуальное
Полторак прошел проверку на полиграфе

Полторак прошел проверку на полиграфе

Киев  •  УНН

 • 16504 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр обороны Степан Полторак прошел проверку на полиграфе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника отдела по вопросам предотвращения коррупции МОУ Станислав Коношук, передал корреспондент.

"Полиграф прошли министр обороны, его заместители, руководители департаментов. В общем несколько тысяч военнослужащих прошли через полиграф", - сказал Коношук.

Кроме того, из нескольких тысяч военнослужащих, занимающих руководящие должности, 17% не прошли текст на "детекторе лжи".

Как сообщал УНН, директор ГБР подаст запрос на результаты полиграфа его заместителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Институте судебных экспертиз рассказали, почему Савченко отказалась пройти полиграф

Как сообщал УНН, третьего ноября 2017 года вступил в силу нормативно-правовой акт, согласно которому, Национальная гвардия Украины получила правовые основания для использования полиграфов в рамках своей профессиональной деятельности.

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