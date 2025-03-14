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У Минобороны объяснили, как членам ДФТГ получить статус участника боевых действий

Киев • УНН

 • 13726 просмотра

Бойцы ДФТГ, которые принимали участие в боевых действиях, могут получить статус УБД. Обращаться следует к командиру ДФТГ или воинской части Сил ТРО ВСУ с заявлением и справкой.

У Минобороны объяснили, как членам ДФТГ получить статус участника боевых действий

В Министерстве обороны Украины объяснили алгоритм получения статуса участника боевых действий участниками добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). Это могут сделать бойцы, которые выполняли боевые задания в районах ведения военных действий, сообщает УНН.

Детали

Минобороны Украины урегулировало вопрос предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые входили в состав ДФТГ. Сообщается, что его будут получать те их участники, которые на основании боевого распоряжения выполняли боевые задания в районах ведения военных действий.

Отмечается, что обращаться с этим вопросом бойцы могут к командиру ДФТГ. В случае расформирования ДФТГ, к командиру воинской части Сил ТРО ВСУ, под непосредственным руководством которого по территориальному принципу находилась ДФТГ.

Также можно обратиться в Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, которые образованы в воинских частях.

Для получения статуса участника боевых действий член ДФТГ должен написать заявление и предъявить справку, которая свидетельствует об участии в боевых действиях. Также отмечается, что заявление будет рассматриваться в течение одного месяца.

Дополнение

Как ранее писал УНН, что в Украине внедряется автоматическое предоставление статуса участника боевых действий. Военнослужащие, выполняющие боевые задания, вообще не будут привлекаться к процессу получения статуса. Государство берет на себя все необходимые процедуры.

Кроме того, Кабинет министров запускает 1,5-летний проект по предоставлению государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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