У Минобороны объяснили, как членам ДФТГ получить статус участника боевых действий
Киев • УНН
Бойцы ДФТГ, которые принимали участие в боевых действиях, могут получить статус УБД. Обращаться следует к командиру ДФТГ или воинской части Сил ТРО ВСУ с заявлением и справкой.
В Министерстве обороны Украины объяснили алгоритм получения статуса участника боевых действий участниками добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). Это могут сделать бойцы, которые выполняли боевые задания в районах ведения военных действий, сообщает УНН.
Детали
Минобороны Украины урегулировало вопрос предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые входили в состав ДФТГ. Сообщается, что его будут получать те их участники, которые на основании боевого распоряжения выполняли боевые задания в районах ведения военных действий.
Отмечается, что обращаться с этим вопросом бойцы могут к командиру ДФТГ. В случае расформирования ДФТГ, к командиру воинской части Сил ТРО ВСУ, под непосредственным руководством которого по территориальному принципу находилась ДФТГ.
Также можно обратиться в Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, которые образованы в воинских частях.
Для получения статуса участника боевых действий член ДФТГ должен написать заявление и предъявить справку, которая свидетельствует об участии в боевых действиях. Также отмечается, что заявление будет рассматриваться в течение одного месяца.
Дополнение
Как ранее писал УНН, что в Украине внедряется автоматическое предоставление статуса участника боевых действий. Военнослужащие, выполняющие боевые задания, вообще не будут привлекаться к процессу получения статуса. Государство берет на себя все необходимые процедуры.
Кроме того, Кабинет министров запускает 1,5-летний проект по предоставлению государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.