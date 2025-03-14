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У Міноборони пояснили, як членам ДФТГ отримати статус учасника бойових дій

Київ • УНН

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Бійці ДФТГ, які брали участь у бойових діях, можуть отримати статус УБД. Звертатися слід до командира ДФТГ або військової частини Сил ТРО ЗСУ із заявою та довідкою.

У Міноборони пояснили, як членам ДФТГ отримати статус учасника бойових дій

В Міністерстві оборони України пояснили алгоритм отримання статусу учасника бойових дій учасниками добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Це можуть зробити бійці, які виконували бойові завдання в районах ведення воєнних дій, повідомляє УНН.

Деталі

Міноборони України врегулювало питання надання статусу учасника бойових дій особам, які входили до складу ДФТГ. Повідомляється, що його отримуватимуть ті їх учасники, які на підставі бойового розпорядження виконували бойові завдання в районах ведення воєнних дій.

Зазначається, що звертатися з цим питанням бійці можуть до командира ДФТГ. У разі розформування ДФТГ, до командира військової частини Сил ТРО ЗСУ, під безпосереднім керівництвом якого за територіальним принципом перебувала ДФТГ.

Також можна звернутися до Комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, які утворено у військових частинах.

Для отримання статусу учасника бойових дій член ДФТГ має написати заяву та пред’явити довідку, яка свідчить про участь у бойових діях. Також зазначається, що заява буде розглядатися протягом одного місяця.

Доповнення

Як раніше писав УНН, що в Україні впроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій. Військовослужбовці, які виконують бойові завдання, взагалі не залучатимуться до процесу отримання статусу. Держава бере на себе всі необхідні процедури.

Крім того, Кабінет міністрів запускає 1,5-річний проєкт щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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