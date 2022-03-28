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В Минобороны дали разъяснения относительно уголовной ответственности за публикации о передвижении ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В Министерстве обороны Украины дали разъяснения относительно введения уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о передвижении и расположении Вооруженных Сил Украины и других военных подразделений. В чем заключается несанкционированность таких действий, объяснила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, пишет УНН.

В Минобороны дали разъяснения относительно уголовной ответственности за публикации о передвижении ВСУ

Детали

Отмечается, что теперь преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о направлении и перемещении международной военной помощи. Распространение такой информации наносит ущерб Украине, поскольку враг мониторит информацию и делает все возможное, чтобы это перемещение и оказание этой помощи не произошло.

Также преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.

Как поясняет Анна Маляр, имеется в виду распространение информации по всем возможным каналам: СМИ, интернет, заявления, которые адресованы третьим лицам, публичные письма или распространение листовок.

При этом, не считается преступлением, если лицо передает эту информацию правоохранительным органам или непосредственно тому лицу, которого это касается. Что означает несанкционированное распространение: это означает, что эта информация изложена до того, как ее обнародовал Генеральный штаб и без письменного разрешения Генштаба.

Важно знать одно обстоятельство: речь идет лишь о распространении во время военного положения. Распространение информации об оборонительных или наступательных действиях ВСУ приводит к увеличению потерь Вооруженных сил Украины и активизации врага.

Цитата

“Скажем, вчера ВСУ занято определенный рубеж, но там еще не закрепились ВСУ, утечка или распространение информации до завершения этой операции приводит к активизации врага и ущербу ВСУ”, - отметила заместитель министра.

Каковы правила распространения информации во время военного положения: только после того, как Генеральный штаб официально обнародовал информацию о той или иной оборонительной или наступательной операции - после того ее можно распространять.

До того, во время военного положения, публикация оборонительных или наступательных действий до официального обнародования информации Генштабом запрещена в интересах безопасности нашей страны.

Дополнение

24 марта Верховная Рада приняла законопроект №7189 о введении уголовной ответственности (до 12 лет) за публикацию информации о передвижении Вооруженных Сил Украины.

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